Grandvalira i elrow treballen per oferir un festival de diversos dies

Grau Roig i potser el Pas de la Casa serien els escenaris de l’esdeveniment

Grandvalira treballa per portar el festival elrow als seus camps de neu. L’estació ha confirmat al Diari que el projecte es planteja com un festival que, de ben segur, durarà més de dos dies i que es podria estendre a quatre. Està previst que Grau Roig sigui l’escenari de l’esdeveniment de música electrònica, i no es tanca la porta que també arribi al sector de Pas de la Casa. De moment, les dates no estan tancades, però Grandvalira descarta fer-lo coincidir amb les finals de la Copa del Món d’esquí, que se celebren del 13 al 19 de març, ja