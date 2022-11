Font admet que falten dades per saber els casos exactes de càncer

El ministre de Salut avança que hi haurà un pla de detecció precoç del colorectal

El ministre de Salut, Albert Font, va reconèixer ahir en seu parlamentària que el Govern no té dades suficientment fiables per dir quants casos exactes de càncer hi ha al país. Així ho va indicar en resposta a una pregunta de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela sobre l’estat del projecte de registre sobre el càncer. Amb tot, va assegurar que “no treballem sense informació”, i va detallar que compten amb dades de diversos organismes, entre els quals el SAAS i la CASS, si bé les xifres no estan creuades i això “pot portar a errors”. Amb tot, va deixar clar