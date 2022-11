Espot participa en el cinquè Fòrum de la Pau, a París

Va mantenir ahir una trobada per valorar la participació d’Andorra a l’Expo de Dubai

El cap de Govern, Xavier Espot, es va desplaçar ahir a París per participar en el cinquena edició del Fòrum de la Pau, que se celebra a la capital francesa entre avui i el dissabte.



A primera hora, Espot va mantenir una reunió de cortesia amb el secretari general del Bureau International des Expositions, Dimistri Kerkentzes, per fer una valoració de la participació d’Andorra a l’Expo de Dubai. El secretari general va explicar al cap de Govern les candidatures per acollir les pròximes exposicions. A la tarda, el cap de Govern va acudir a la recepció organitzada per l’alcaldessa de París,

(11/11/22 06:49)



(11/11/22 06:49)