El SAAS estima que deixarà d'emetre 700 tones de CO2 a l'atmosfera

Actualitzada 11/11/2022 a les 06:44

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) es va convertir ahir en la primera parapública a rebre el segell Llum Verda, un reconeixement que atorga FEDA a les empreses del Principat que consumeixen energia renovable. Tal com va informar Elena Clemente, cap de l’àrea de serveis generals del SAAS, a partir d’ara el cent per cent de l’energia que consumiran serà d’origen renovable i deixaran d’emetre 700 tones de diòxid de carboni l’any. Això equival a 20.000 viatges d’anada entre Barcelona i Andorra.“Va arribar un moment que ens vam adonar que havíem de fer alguna cosa per reduir el consum de les nostres instal·lacions”, va explicar Clemente. Així, el SAAS estima que l’estalvi de totes les seves instal·lacions ha estat d’un 2% anual darrerament, i estudia que part del seu consum d’energia sigui d’autoproducció utilitzant, per exemple, plaques fotovoltaiques. De moment, la piscina de rehabilitació ja s’alimenta amb plaques solars i, segons informa la cap de l’àrea de serveis generals, han desenvolupat “comptadors per determinar què consumeix cada instal·lació”.D’altra banda, el SAAS va anunciar la seva incorporació al Global Green and Healthy Hospitals. Es tracta d’una comunitat internacional d’hospitals, centres i organitzacions sanitàries que treballen per reduir la petjada ambiental, així com fomentar un futur saludable per a les persones i el planeta. En formen part 79 països i més 60.000 hospitals, i el SAAS ara n’és un.