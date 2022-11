El jutge arxiva la querella de l'ex CEO de BPA contra Fernández Díaz

El magistrat segueix el criteri d’Anticorrupció i defensa que no és competent

El jutge de l’Audiència Nacional espanyola Joaquín Gadea ha arxivat les diligències prèvies incoades arran de la querella presentada per l’exconseller delegat de l’extinta BPA Joan Pau Miquel, contra l’exministre de l’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz i diversos comandaments policials per la seva presumpta implicació a l’operació Catalunya.



Fonts jurídiques han explicat que el magistrat de reforç del jutjat central d’instrucció número 6 ha seguit el criteri marcat per la Fiscalia Anticorrupció, que ha informat en contra d’assumir la investigació d’aquests fets explicant que la competència per al seu coneixement no era de l’Audiència Nacional.



A la querella, la representació de l’exbanquer