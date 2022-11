El Govern evita detallar com s'apujaran salaris i lloguers

Actualitzada 11/11/2022 a les 06:36

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va fer ahir un seguit de preguntes al Govern per intentar esbrinar quina era la posició de l’executiu envers l’increment de salaris i lloguers per a l’any vinent. El socialdemòcrata, però, no va aconseguir cap resposta clara. El ministre de Finances, Eric Jover, va mantenir que la voluntat de l’executiu és esperar per si el Consell Econòmic i Social, en el qual tenen veu sindicats i patronal, arriba a una entesa, i va deixar clar que en cas negatiu serà el Govern qui finalment prengui les decisions. No va detallar, però, ni en quin increment es pensa ni si serà per a tots els salaris. López va insistir i va demanar al Govern “com justifica que els lloguers han de créixer en la mateixa mesura que els salaris?”. Una pregunta a la qual el ministre únicament va respondre que “en cap cas els lloguers s’incrementaran més que els salaris”.