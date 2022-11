El SAAS soluciona la falta de material en les ambulàncies

Actualitzada 11/11/2022 a les 15:07

L'UTE Andorra de Transport Sanitari i els representants dels treballadors han resolt els problemes de mancances en l'equipament reglamentari (EPI) per tal que "no es vegi afectada la qualitat del servei", segons informa el SAAS en nota de premsa. Tot i això, no s'ha arribat a cap acord pel què fa a aspectes del conveni, raó per la qual s'ha pactat continuar mantenint reunions amb caràcter prioritari per "mirar de resoldre-ho el més aviat possible". El personal d'ambulàncies va denunciar a principis de setembre irregularitats en una planificació "no equitativa" per a tots els treballadors.