Accident entre un cotxe i una moto al túnel del Pont Pla

Actualitzada 11/11/2022 a les 19:28

⚠️ Es recomana als conductors el pas pel Túnel de les Dos Valires. https://t.co/YT0Isaannf — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 11, 2022

Accident de trànsit entre un cotxe i una moto al túnel del Pont Pla. El sinistre ha provocat el tancament del carril nord i hi ha hagut implicats un vehicle i una moto. El tancament del carril està causant retencions a la rotonda de la Dama Gel i el departament de Mobilitat recomana circular pel túnel dels Dos Valires. A última hora de la tarda Mobilitat alertava de trànsit dens a l'avinguda Tarragona i a l'avinguda Salou de la General 1, a l'entrada de la Massana en sentit nord i a la sortida del Principat per la frontera francoandorrana.Una dona de 44 anys ha resultat ferida lleument en un atropellament a la Massana, segons ha informat la policia. L'accident s'ha produït a les 12.50 hores a l'altura del número 6 de l'avinguda Sant Antoni quan un turisme Nissan Leaf amb matrícula del país conduïnt per un home ha atropellat la vianant.La dona ha estat traslladada a l'hospital per ser atesa de les lesions que ha patit.