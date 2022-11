Andorra registra xifres rècord de pernoctacions i afluència de turistes

El Govern espera tancar l’any amb gairebé deu milions de nits d’hotel venudes

Les xifres al Principat assoleixen nivells rècord, amb nou milions de pernoctacions des del desembre de l’any passat fins a final de setembre d’enguany. “Una xifra que no havíem obtingut mai a la història d’Andorra i que fa un any no ens podíem imaginar”, va celebrar el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres. Això suposa un increment del 12% respecte del 2019, abans de la pandèmia, que demostra que “s’ha consolidat el model turístic” del país. Si la tendència es manté, el ministeri espera fregar els deu milions de nits d’hotel venudes a final d’any.



Les bones dades es deuen,