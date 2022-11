Un punt històric de la cultura del país

El Centre Cultural i de Congressos Lauredià va ser inaugurat el 18 de setembre del 1992, en una iniciativa sorgida de la comissió de gestió de l’aparcament de la plaça per ubicar-hi un espai dedicat a la cultura. Les obres van iniciar-se el 1989 i van donar com a resultat, amb el pas del temps, l’únic centre cultural del país (de 6.000 metres quadrats) amb tots els espais centralitzats: des de la biblioteca fins a un teatre, passant per un auditori. Actualment, a més de donar cabuda a espectacles de primer nivell, també és la seu de moltes de les