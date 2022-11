Salut iniciarà "en breu" el programa de detecció precoç de càncer colorectal

Actualitzada 10/11/2022 a les 19:38

El ministre de Salut, Albert Font, ha anunciat en seu parlamentària que "en breu" es posarà en marxa el programa de detecció precoç de càncer colorectal. Així ho ha indicat en resposta a una pregunta de la consellera socialdemòcrata, Susanna Vela, en la qual ha apuntat que espera que pugui ser una realitat "en les properes setmanes". El ministre també ha explicat que estan treballant per tenir en funcionament un registre dels tumors detectats en pacients del país i ha reconegut que les dades que es tenen actualment no són suficients per donar una imatge fidedigna dels casos de càncer que hi ha al Principat.La consellera Vela també ha formulat una pregunta en referència a les declaracions que va fer el ministre Jover sobre les associacions de salut mental, després que el col·lectiu manifestés el seu desacord amb la manera de treballar de l'executiu. Jover ha reiterat que les declaracions de les associacions van estar "fora de lloc" perquè van comparar la instal·lació que es vol construir a la Seu amb el gueto de Varsòvia. Font i Jover han evitat demanar disculpes per la seva reacció davant del que han considerat unes paraules "gairebé difamants" però han deixat clar que volen seguir treballant amb les associacions per buscar solucions.La sessió de control al Govern també ha servit per plasmar els diferents punts de vista entre l'executiu i l'oposició sobre el centre de tractament de residus, així com sobre l'increment salarial i dels lloguers lligats a l'IPC que es farà l'any vinent. D'altra banda, la cambra també ha votat la pròrroga de les restriccions per la pandèmia amb el vot en contra de la consellera Carine Montaner. Pel que fa a les dades, el ministre Font ha informat que des d'ahir s'han comptabilitzat 27 casos nous, deixant el nombre d'actius en 121 amb tres persones ingressades. Els casos totals ja arriben als 46.691 i les altes ascendeixen a 46.415.