Rebutjada la querella de Joan Pau Miquel contra Fernández Díaz

Actualitzada 10/11/2022 a les 19:34

Els fets denunciats estan relacionats amb presumptes extorsions, coaccions i xantatge des del 2014 per part d’agents de la policia nacional a responsables de BPA per conèixer mitjançant vies il·legals una informació bancària secreta protegida per la legislació andorrana de diversos governants de Catalunya i els seus familiars, entre els quals els expresidents catalans Jordi Pujol i Artur Mas, i el dirigent polític Oriol Junqueras.

L'Audiència Nacional espanyola ha refusat la querella presentada per l'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel contra l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i diversos comandaments policials per la seva presumpta implicació en l’operació Catalunya. El magistrat que ha rebutjat la querella, Joaquín Gadea, hauria seguit el criteri d'Anticorrupció, que va informar que l'Audiència Nacional no era competent en aquests fets.