Actualitzada 10/11/2022 a les 17:43

L'Andorra Convention Bureau (ABC) es troba des de principis de setmana a França per donar a conèixer l'oferta i les possibilitat que Andorra ofereix per al turisme de negocis (MICE). En aquest cas, l'ABC ha organitzat un 'Roadshow' a les ciutats de Lille, París i Niça per a reunir-se amb més de 40 empreses franceses especialitzades en turisme MICE.