Mor l'home que va caure d'un celobert i que estava en coma

Els metges eren molt pessimistes quant a les possibilitats de recuperació pels danys soferts per la caiguda des d’un quart pis

L’home que va caure al gener per un celobert d’un pis de l’avinguda Carlemany va morir ahir després de passar molts mesos en coma. La víctima s’havia precipitat des d’una quarta planta de l’immoble d’Escaldes quan intentava entrar a l’habitatge on hi havia una dona que va ser detinguda després per la policia acusada de consum i tràfic de drogues. El cos de seguretat va descartar des del principi cap indici de criminalitat en la caiguda de l’home, que havia estat futbolista.



L’home, D. M., de 40 anys, residia a Sant Julià des de feia molts anys i va ser traslladat