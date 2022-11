La Seu demana rebaixes en el bitllet de bus amb Andorra

En dos anys les tarifes de la línia s’han encarit més d’un 50%

L’ajuntament de la Seu d’Urgell demana al Govern andorrà i espanyol –les administracions competents per gestionar la línia– rebaixar els preus del bitllet d’autobús interurbà que connecta la capital de l’Alt Urgell amb el Principat. El regidor de Compromís, Joan Barrera, va destacar que en dos anys les tarifes s’han apujat un cinquanta per cent, un increment que ha despertat queixes entre els usuaris, segons va informar Ràdio Seu.



El ple de l’ajuntament va aprovar ahir per unanimitat la moció presentada per Compromís i transaccionada amb l’equip de govern per demanar que les tarifes estiguin en consonància amb les de la

