Govern recapta 70 milions d'impost de societats i 54 d'IRPF

El ministre de Finances, Eric Jover, ha comparegut aquest matí davant de la comissió legislativa de Finances i Pressupost per donar a conèixer el contingut del projecte de pressupost de 2023, que ja es troba a tràmit parlamentari. Durant la seva compareixença, Jover ha avançat que el 2022 la recaptació de l'impost de societats se situarà en uns 70 milions d'euros, mentre que la d'IRPF estatal estarà al voltant dels 54 milions. Són xifres que estan per sobre de les que s'havien previst inicialment per enguany, el que posa de manifest la bona marxa de l'economia, segons ha indicat. I és que pel primer impost s'havien fixat unes entrades de 55 milions i pel segon 43.Els ingressos que contempla el Govern per aquests dos tributs per al 2023 estan "significativament per sota" dels que s'han assolit enguany, el que posa en evidència que el pressupost s'ha elaborat amb "previsions realistes".