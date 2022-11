Gallardo presenta la innovació en inversions d'esports a Singapur

Actualitzada 10/11/2022 a les 11:43

Una gran oportunitat presentar al @Sport_GSIC summit Asia i Pacific a Singapore l'estratègia d'innovació al sector de l'esport a Andorra i impulsar acords de col·laboració en matèria d'inversió. Thanks to minister @alvinshatan for your warm welcome and openness to col.laborate. pic.twitter.com/MDP9KIAK3A — Jordi Gallardo Fdz (@JGallardoAND) November 10, 2022

El ministre d'Economia, Jordi Gallardo, ha presentat el model econòmic, d'innovació i d'impuls del sector esportiu a la GSIC Summit que es celebra a Singapur amb l'objectiu de connectar els ecosistemes de tecnologia esportiva de tots els continents al mercat asiàtic, segons informa el Govern en un comunicat.Gallardo ha destacat que en la intervenció ha pogut explicar "l'estratègia de diversificació i com ens estem orientant en el sector, concretament, dels esports i dels e-sports i de tot el que està vinculat amb la transformació digital i la innovació de la nova economia". I el director general de Microsoft Sports Business, Sebastian Lancestremere, ha manifestat que "estem molt contents d'haver comptat amb la participació d'Andorra en aquest congrés i de les aportacions que ha realitzat amb el conjunt de les altres delegacions i estem segurs que serviran a tots en les seves respectives estratègies nacionals", exposa el Govern. La participació del Principat en la cimera s'emmarca dins de l'acord de col·laboració signat entre GSIC powered by Microsoft, Andorra Business i Andorra Recerca+Innovació.El ministre també ha destacat el potencial del país com a destinació de muntanya i d'entrenament en alçada de primer nivell durant tot l'any, els futurs projectes que s'estan treballant i els sectors prioritaris amb valor afegit que impulsa Andorra, segons indica el Govern.La delegació andorrana a Singapur ha fet trobades amb els principals actors del sector esportiu del país asiàtic per intercanviar coneixement i avançar en el desenvolupament de treball en xarxa. L'executiu assenyala que Gallardo ha analitzat amb el titular de Comerç, Indústria, Cultura i Joventut de Singapur, Alvin Tan, un memoràndum de col·laboració en matèria d'inversió, startups i innovació. I després s'ha reunit amb directius d'SGTech, l'associació comercial líder de la indústria tecnològica en aquell país que aplega un miler d'empreses. I amb representants del Blockchain Association Singapour i del centre d'innovació Pixel.El secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, s'ha reunit amb directius d'empreses biotecnològiques de referència de Singapur, informa el Govern.