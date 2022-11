El SAAS s'incorpora al Global Green and Healthy Hospitals

Actualitzada 10/11/2022 a les 13:45

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha anunciat avui la seva incorporació al Global Green and Healthy Hospitals. Es tracta d’una comunitat internacional d’hospitals i centres de salut que treballen per a reduir la seva petjada ambiental, així com fomentar un futur saludable per a les persones i el planeta. En formen part 79 països i més de 60.000 hospitals.

Aquesta notícia ha coincidit amb el lliurament del certificat llum verda, que l’empresa de subministrament energètic, FEDA, ha atorgat al SAAS. “A partir d’ara, el 100% de l’energia que consumiren serà d’origen renovable i deixarem d’emetre 700 tones de CO2 anuals”, ha puntualitzat Elena Clemente, cap de l’Àrea de Serveis Generals del SAAS.