El Mountain Music busca noves dates

Actualitzada 10/11/2022 a les 13:48

El Mountain Music Festival busca noves dates. L'esdeveniment organitzat per Andorra Turisme s'haurà d'endarrerir, tal com ha anunciat avui el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, després que les pistes d'esquí hagin comunicat que acolliran el festival elrow a Pasgrau. "En assabentar-nos de la iniciativa privada, que no se'ns havia comunicat de manera oficial, Andorra Turisme no vol contraprogramar", ha manifestat el ministre.Torres ha celebrat que propostes com aquesta neixin del mateix sector privat. "No estem dolguts, sinó contents que el sector privat agafi la iniciativa. Ara bé, sí que ens agradaria poder estar molt més coordinats amb aquests elements", apuntant que "s'agrairia que se'ns comuniqués perquè fa mesos que hi treballem en el projecte i ho hem de tornar a reordenar". Tot i això, el titular de la cartera de Turisme ha celebrat que "el projecte elrow és molt interessant i pot atraure moltíssima gent".En un principi, el Mountain Music festival estava previst que se celebrés al març a l'aparcament del Tarter, coincidint amb les finals de la copa del món d'esquí. Ara bé, finalment es reprogramarà perquè en aquelles dates també se celebra el festival Hibernation al Pas de la Casa i, tal com s'ha anunciat avui, el Row al sector de Grau Roig.