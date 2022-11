El consum energètic es redueix un 12% aquest mes

Actualitzada 10/11/2022 a les 13:24

El mes de novembre comença amb dades positives respecte el consum energètic. Segons dades de FEDA, aquest consum s’ha reduït un 12% durant els primers dies de novembre, mentre que el mes passat va baixar només un 6%. Tot i la positivitat de les dades, el director general de l’empresa de subministrament energètic, Albert Moles, ha assenyalat les altes temperatures registrades els darrers mesos com un dels factors principals. “Hi ha una part d’esforç col·lectiu per estalviar, però també s’ha de tenir en compte que moltes calefaccions encara no s’han engegat”, ha explicat.