“L'economia necessita els temporers”

Jover afirma que “els beneficis són superiors als problemes” que pot generar el col·lectiu

“És una necessitat real que vinguin a ajudar-nos.” Així es va pronunciar ahir el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, amb relació a la possibilitat que l’important allau de temporers que s’està registrant aquest any just abans de l’inici de la temporada d’hivern pugui registrar conflictivitat social, tenint en compte que no tots estan trobant feina i que, a la vegada, també n’hi ha molts que tenen dificultats per poder accedir a un habitatge. Jover va fer èmfasi en el fet que l’economia andorrana necessita els treballadors temporers com a mà d’obra per a les puntes d’activitat

