Directrius per assolir la igualtat a la feina

L’ADA presenta un nou manual d’igualtat per a empreses amb menys de 50 treballadors

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, i l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) van presentar ahir el nou manual d’igualtat de gènere per a empreses de menys de 50 treballadors. El text té com a objectiu informar aquestes agrupacions, que conformen el 80% del teixit empresarial del Principat, sobre quines són les accions i mesures que han de dur a terme per assolir la igualtat en l’àmbit laboral. El manual pren com a referent la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, aprovada el