Consternació al món de la cultura per la pèrdua del centre

Actualitzada 10/11/2022 a les 06:36

El món de la cultura es va veure consternat ahir després de despertar-se amb la notícia de l’incendi al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, un “centre neuràlgic de la cultura a tot el país i, especialment, a Sant Julià”, com recollia el director de l’Escena Nacional, Alfons Casal. Des del teatre fins a la dansa, passant pel teixit associatiu, els danys en aquest equipament van trasbalsar gran part del món de les arts i el lleure, que ja treballa en alternatives per no frenar l’activitat.“Quan es toca la cultura o es veu afectat d’aquesta manera un espai com és el Centre Cultural, de referència i convivència de la cultura, ens toca a tots”, lamentava la directora artística de la Jove Companyia (Jocand), Irina Robles. “És un dels teatres més ben dotats en l’àmbit tècnic”, destacava, recordant que “sempre ens ha acollit superbé i hem tingut totes les facilitats per poder actuar en unes instal·lacions molt genuïnes al país”. La importància de l’equipament és compartida per tot el món de les arts. “El Centre Cultural Lauredià és una icona molt important per a la parròquia”, posava en relleu la soprano Jonaina Salvador, que va voler enviar “totes les mostres de suport perquè es puguin reparar els danys com abans millor”. Així mateix, Salvador es va mostrar “agraïda perquè no hi hagi hagut ferits”.El teixit associatiu també ha estat un dels grans afectats pels danys de la instal·lació. “Tot allò de cultura passa per aquell edifici”, destacava Jordi Blanco, de Ràdio Sant Julià Festa Major. “Sant Julià és un poble petit i aquest és l’edifici més gran per a associacions”, assenyalava, desitjant que es pugui rehabilitar com abans millor. “És una pena que no es pugui reunir tot el tema d’infants i també la gent gran.” Així mateix, el director de l’Esbart Laurèdia, Jaume Torra, va compartir el seu sentiment de “frustració”. “Estàvem preparant l’espectacle Microcosmos per al cap de setmana i l’hem hagut d’anul·lar”, tot lamentant que “no el podem fer enlloc perquè hi ha molt audiovisual, molts efectes especials”.Des del sector polític, el conseller de la minoria Cerni Cairat va advertir que “l’important és veure els passos a fer i veure què ha fallat”, tot destacant la importància que “com abans es pugui obrir, millor, perquè ara hi ha actes de Nadal i estic segur que des de Cultura es podran reinventar”. El ministre portaveu, Eric Jover, va apuntar que l’assegurança podrà cobrir els danys de les instal·lacions.Entre d’altres, els espectacles afectats són l’obra Microcosmos de l’Esbart Laurèdia, el Canòlich Music Andorra, l’obra El gran comediant, que havia de portar al país Joan i Hèctor Claramunt, o el concert organitzat per l’ambaixada espanyola Continente 27, a càrrec del pianista, intèrpret i compositor Chico Pérez.