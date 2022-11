Una avaria tècnica al SAAS obliga a reprogramar visites

El servei informàtic i telefònic van quedar interromputs una hora

El sistema informàtic i telefònic de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell va quedar interromput ahir per culpa d’una avaria tècnica, segons van informar fonts del SAAS al Diari. La incidència en les tecnologies es va produir pels volts del migdia i va bloquejar el funcionament de l’hospital, que va quedar incomunicat durant almenys una hora. A la una del migdia els tècnics va poder recuperar el funcionament habitual de l’hospital, restablint les connexions.



La incidència tècnica va afectar tots els serveis del centre mèdic i va tenir importants repercussions també per als usuaris, que en alguns casos no van poder ser