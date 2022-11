Prohibició de cedir matrícules reservades

Actualitzada 09/11/2022 a les 18:01

Govern no permetrà que es matriculi un vehicle amb una placa reservada de la que no se'n sigui propietari. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha apuntat que la finalitat de la modificació del reglament regulador aprovat avui pel consell de ministres és prohibir les cessions de matrícules i evitar així possibles activitats econòmiques relacionades amb aquesta pràctica.Tanmateix, l'executiu ha avalat la incorporació de la lletra Q a les lletres ja suprimides -I i O- del sistema de número de placa de matrícula ordinària per tal d'evitar confusions amb els números 1 i 0.