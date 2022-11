El tercer alberg per a casos d'emergència s'ubica a l'escola andorrana d'Ordino

Actualitzada 09/11/2022 a les 20:18

Protecció Civil ha presentat aquesta tarda l'alberg provisional ubicat a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino i que servirà per allotjar temporalment persones en situacions de vulnerabilitat a la parròquia o en localitats pròximes. Es tracta del tercer alberg provisional del país, després de l'establert al centre esportiu del Pas de la Casa i al centre esportiu de Sant Julià de Lòria.La instal·lació podrà acollir fins a un màxim de 60 persones i inclou zona de recollida de dades, d'assistència sanitària, espai infantil i zona de descans. A més, s'ha pactat amb la Unió Hotelera d'Andorra i Autèntics Hotels d'Andorra que, en cas d'activar-se l'alberg provisional, els àpats es distribuiran a través d'un establiment hoteler situat a prop de l'escola. D'altra banda, si hi hagués més afectats s'habilitaria el Centre de Tecnificació d'Ordino, segons s'ha informat aquesta tarda.El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha remarcat que "els fenòmens meteorològics violents són cada cop més freqüents", raó per la qual s'ha d'estar preparat en cas de necessitar aquest tipus d'equipament. L'escola s'ha equipat amb tot el material necessari i Protecció Civil ha elaborat un pla d'actuació per organitzar la resposta en cas d'haver d'activar l'alberg en un espai cedit per la mateixa escola. L'executiu destaca que es preveu que el desplegament estratègic d'albergs provisionals finalitzi en els propers mesos i que s'acabi disposant d'uns 500 llits distribuïts en el territori per fer front a reallotjaments provocat per situacions d'emergència.