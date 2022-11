Preocupació per les altes taxes de sèxting entre adolescents

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:03

El 12,3% dels adolescents manifesten haver enviat fotos o vídeos personals de contingut eròtic, i quasi el triple, el 35,6%, afirmen haver-ne rebut. Aquest és un dels resultats de l’enquesta sobre l’ús de les tecnologies entre els adolescents, impulsada pel Govern, Andorra Recerca + Innovació (ARI) i la branca andorrana de l’Unicef. Hi han participat més de 3.000 estudiants d’entre 10 i 18 anys d’arreu del Principat.Les taxes de sèxting i de consum de pornografia entre els més joves són cada cop més “preocupants” i, tot i això, encara hi ha una altra dada alarmant: el 15,4% dels adolescents han rebut una proposta sexual d’un adult per internet. En qualsevol dels casos, segons les conclusions del projecte, les noies estan més exposades que els nois. Mentre que elles són objecte de propostes sexuals més sovint, ells consumeixen més pornografia en línia.De mitjana, els estudiants andorrans comencen a utilitzar el telèfon mòbil amb deu anys, una xifra que no ha fet més de decréixer amb el pas dels anys. Tot i els beneficis que suposa l’accés a internet, també hi ha certes amenaces.Més d’un centenar d’estudiants han començat a apostar o jugar diners en línia. Concretament, un 4,5% de la mostra, la qual cosa multiplica el risc de desenvolupar una ludopatia. “Les noves tecnologies comporten riscos, però hi són i hi seran. Per tant, és important educar en l’ús d’aquestes tecnologies”, va manifestar ahir la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, tot incidint en el paper cabdal dels progenitors per a aquesta tasca.Els resultats de l’enquesta també demostren que el 32,7% dels joves passen més de cinc hores diàries connectats a internet un dia qualsevol de la setmana, xifra que augmenta al 48,1% durant el cap de setmana. Entre els principals usos d’internet hi ha les xarxes socials. La gran majoria d’estudiants estan registrats en alguna xarxa i molts confessen utilitzar-les per no sentir-se sols.A banda de les activitats d’oci, hi ha conductes de risc associades a l’ús de noves tecnologies, com el sèxting, l’addicció al joc o el ciberassetjament. A més a més, l’Unicef alerta que hi ha una estreta relació entre els usos problemàtics de la tecnologia i la salut mental, amb taxes superiors de depressió associades i un menor benestar emocional.El ministeri d’Educació ja està treballant en tallers i formacions per als directors de les escoles i les famílies. L’objectiu és millorar la informació que tenen sobre l’ús de les noves tecnologies, i poder traslladar-les millor als més joves. “Moltes famílies no eduquen en aquest aspecte, no perquè no vulguin, sinó perquè no ho saben fer millor”, va concloure Vilarrubla.El 32,7% dels joves enquestats passen més de cinc hores diàries connectats a internet, xifra que augmenta al 48,1% durant el cap de setmana.Quasi la meitat, el 47,5%, ha accedit a webs de contingut pornogràfic. El percentatge és considerablement major en nois que en noies.Més d’un centenar, el 4,5%, ha començat a apostar o jugar diners en línia, la qual cosa multiplica el risc a desenvolupar una ludopatia.