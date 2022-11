Padreny demana pel final del forn incinerador

Actualitzada 09/11/2022 a les 18:01

El conseller del grup parlamentari socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat una pregunta oral de caràcter urgent sobre el forn incinerador de la Comella per demanar el pla de dimensionament i obsolescència 2022-2035 de la planta de valorització del Centre de Tractament de Residus d'Andorra (CTRASA). El PS recorda que Govern tenia nou mesos per elaborar aquest pla i el termini finalitza demà. En aquest sentit, el conseller s'interessa per saber quina previsió té el Govern en l'elaboració d'aquest pla i assenyala, en nota de premsa, que "per a nosaltres la inclusió del pla a la llei de CTRASA és fonamental perquè preveu el final del model actual basat en la incineració. Un model que no compartim i que considerem que ja hauria d'haver canviat fa temps".