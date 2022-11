Nous punts de compra i de recollida dels forfets de temporada

Actualitzada 09/11/2022 a les 16:30

Grandvalira Resorts ha posat en marxa nous punts de compra i de recollida de forfets de temporada per tal de donar més facilitats als clients i evitar aglomeracions a taquilles els primers dies d'obertura. En aquest sentit, en nota de premsa informen que l'Andorra Pass i el Nord Pass es podran adquirir i passar a recollir a l'estand de l'Illa Carlemany com fins ara; a la Casa de la Muntanya d'Ordino a partir del divendres; a les oficines de Pal Arinsal a la Massana a partir del dilluns, i a les taquilles de Grandvalira de Canillo i del Pas de la Casa a partir del 26 de novembre. Grandvalira Resorts recomana als clients ser previsors i recollir els passis amb anticipació.D'altra banda, recorden que el preu reduït per adquirir l'Andorra Pass i el Nord Pass s'acaba el 15 de novembre, mentre que l'actual període 'Promo' per als no residents es mantindrà fins al 8 de desembre.