Mor l'home que va caure per un celobert al gener

Actualitzada 09/11/2022 a les 12:58

L'home que va caure al gener per un celobert d'un pis de l'avinguda Carlemany ha mort després de passar molts mesos en coma. La víctima s'havia precipitat des d'una quarta planta de l'immoble d'Escaldes quan intentava entrar a l'habitatge on hi havia una dona que va ser detinguda després per la policia acusada de consum i tràfic de drogues. El cos de seguretat va descartar des del principi cap indici de criminalitat en la caiguda de l'home que havia estat futbolista.L'home residia Sant Julià des de feia molts anys i va ser traslladat inicialment per la gravetat de les lesions a l'hospital Sant Pau de Barcelona i amb posterioritat va ser portat a Andorra, on sempre s'ha mantingut en coma.La germana del difunt ha publicat un missatge de comiat a les xarxes socials pel traspàs de l'home on afirma que "parece ser que aquí no había sitio para ángeles como tu".