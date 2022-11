Més de 72.000 senderistes a les rutes 'Macarulla' durant la temporada d'estiu

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:33

Les quatre rutes Macarulla, petits senders màgics van rebre un total de 72.382 senderistes durant la temporada, segons informa Andorra Turisme. Enguany, amb la incorporació de dues noves rutes, La poció de la Bruixa Quela a Escaldes-Engordany, i Rastres i petjades a Encamp, s’ha ajudat al creixement del nombre de famílies que s’han apropat a descobrir la natura d’Andorra, ja que l’any passat el nombre de senderistes va situar-se en 43.000. Aquestes dues noves rutes s’afegeixen a El bosc dels Menairons a la Massana i On són els bolets? a Canillo.Tanmateix, Andorra Turisme apunta que l’interès per les rutes s’ha vist també reflectit en les recerques efectuades a la pàgina web de Visit Andorra, on les fitxes d’informació de les rutes Macarulla han rebut 57.739 visites. A més, gairebé un miler d’infants han sol·licitat disposar del diploma d’explorador Macarulla.