Actualitzada 09/11/2022 a les 14:17

La duana ha imposat sancions per un valor de 27.541,95 euros per contraban de tabac. El BOPA publica avui la imposició d'una sanció de 4.976,40 euros i el comís de 1.430 paquets de tabac, així com del vehicle amb matrícula francesa que transportava la mercaderia.



D'altra banda, fa públiques les notificacions de quatre incoacions d'expedients sancionadors, tots ells per contraban de tabac. La duana acorda la incoació d'expedients administratius sancionadors per control de les mercaderies sensibles, proposant la imposició de sancions que sumen 22.565,22 euros.