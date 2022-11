Actualitzada 09/11/2022 a les 13:34

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i l'Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha presentat avui el nou manual d'igualtat de gènere per a empreses de menys de 50 treballadors. Aquest té per objectiu informar a aquestes empreses, que conformen el 80% del teixit empresarial del Principat, sobre quines són les accions i mesures que han de dur a terme per a la igualtat en el treball, tal com diu la Llei 6/2022.



"El pas d'haver fet aquest manual és molt important. S'hauria pogut haver fet abans, sí, però la qüestió és que per fi s'ha fet", ha assenyalat Mònica Codina, presidenta d'ADA, tot afegint que "on no arriba el polític, poden arribar les entitats socials". Alguns dels objectius del manual són, per exemple, prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de gènere, oferir la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes, i fomentar la comunicació inclusiva al món professional.