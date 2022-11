Les empreses reconeixen les mancances en digitalització

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:32

La jornada sobre digitalització organitzada ahir per la CEA i Sinzerad va deixar un missatge clar entre el sector empresarial: “la digitalització és un passiu que tenim”, tal com va dir el president de la CEA, Gerard Cadena. De fet, el CEO de Sinzerad, Joan Guixà, va apuntar que “ens queda molt camí per recórrer; les empreses andorranes potser estan una mica endarrerides respecte als països veïns”. A més, Guixà va recordar que en el context actual “ja no competim contra els països veïns, sinó contra tot el món”.Per aquest motiu, tant Cadena com Guixà van posar en valor els projectes de digitalització que ha posat en marxa el Govern i van encoratjar les empreses, especialment les més petites, a fer esforços en aquesta línia. “Potser ho hem tingut fàcil fins ara, per poc que féssim les empreses funcionaven; ara la gent ja no compra a les botigues de barri, sinó que compra a qualsevol lloc del món”, va reiterar Guixà. Per la seva banda, Marcos Urarte, president del Grup Pharos, va destacar les possibilitats d’Andorra de convertir-se en un hub tecnològic en aspectes com la seguretat, la natura, l’esport o la banca. Així, Urarte va recordar que davant l’acord d’associació amb la Unió Europea és vital que les empreses del país facin més esforços en matèria de digitalització i transformació digital.