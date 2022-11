La policia es forma en gestió d'atemptats terroristes

Actualitzada 09/11/2022 a les 15:36

Una quarantena de policies estan rebent aquesta setmana una formació centrada en la gestió d'atemptats terroristes i incidents amb multitud de víctimes que permetrà tancar un protocol en cas que el país pateixi un atac d'aquestes característiques, segons informa el cos en nota de premsa. El curs, que es desenvolupa per primer cop al país, va a càrrec de dos formadors de la policia francesa i se centra en l'experiència dels dos formadors i en els casos que s'han trobat, així com en els procediments que s'ha seguit i com s'han hagut d'adaptar a la gestió de cada situació i a les noves formes de terrorisme.Els policies han rebut classes teòriques i una simulació d'un atemptat terrorista que ha tingut lloc avui, a més els experts els estan ensenyant a recollir proves en possibles escenaris i com s'analitzen. Tanmateix, la formació també s'ha centrat en elements com l'atenció i el seguiment a les víctimes, els familiars i els funcionaris que hi hagin d'actuar.El cos d'agents apunta que la metodologia adquirida els permetrà tancar un protocol en cas d'atac terrorista que també es podria aplicar en situacions de desastres naturals o altres accidents amb moltes víctimes. El curs es tancarà demà amb una cerimònia de cloenda.