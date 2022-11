La patronal presentarà una proposta en la propera reunió del Consell Econòmic i Social

La CEA prepara una proposta per solucionar la problemàtica de l’habitatge. Així ho va anunciar ahir el president de la patronal, Gerard Cadena, que va defensar que cal garantir “un treball decent i un habitatge digne” per a tots els que venen al Principat per feina, amb relació a les dificultats que estan tenint els temporers per trobar una vivenda. Si bé el president de la CEA va reconèixer els problemes vinculats a l’habitatge, també va recordar que sectors com el de l’esquí ja fa temps que realitzen esforços per intentar oferir solucions –oferint habitacions en hotels– al personal que

#1 Buffff!!!!!

(09/11/22 06:28)