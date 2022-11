La Batllia rebutja anul·lar l'acord per fer el laboratori de Grifols

Actualitzada 09/11/2022 a les 10:59

La secció administrativa del Tribunal de Batlles ha rebutjat anul·lar el pacte de socis que havia formalitzat el Govern amb Grifols per fer el laboratori a Ordino que havia demanat la consellera Carine Montaner. Els batlles consideren que la resolució del l'executiu que no admetia a tràmit el recurs administratiu de la parlamentària contra l'acord signat el 28 d'abril del 2021 entre el Govern, la societat Andorra Desenvolupament i Inversió SAU, i les societats societats Grifols Innovation and New Technologies Limited i Grifols SA "és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa", segons recull la sentència.La consellera no adscrita ja ha anunciat que presentarà recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior contra la decisió de primera instància a la demanda jurisdiccional que havia presentat el 15 de desembre passat. Montaner havia iniciat la via judicial després que el Govern hagués rebutjat el 27 d'octubre del 2021 el recurs administratiu que havia presentat contra l'acord de l'executiu amb Grifols.La Batllia també ha notificat a la consellera general el refús de l'incident de nul·litat que havia presentat contra l'aute que acceptava que Grifols sigui part de la causa judicial.