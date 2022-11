L'escola andorrana de Santa Coloma es converteix en "Amiga d'Unicef"

Actualitzada 09/11/2022 a les 13:15

L'Escola Andorrana de 2a Ensenyança de Santa Coloma s'ha convertit en "Escola Amiga d'Unicef" amb la signatura del conveni entre la directora del centre, Olga Moreno, i la presidenta de l'entitat, Marianela Vila, aquest matí´. L'acord de col·laboració suposa que l'escola "inspira la seva comunitat educativa a treballar en un objectiu solidari d'alt impacte", segons assenyala l'ONG.El centre de Santa Coloma és el primer del sistema andorrà que s'ha adherit a aquesta iniciativa i el compromís signat comporta que incorpori al pla educatiu el coneixement i la defensa els drets de l'infant recollits a la Convenció de l'ONU del 1989. També hauran de celebrar el Dia universal de la infància el 20 de novembre i promoure activitats per captar fons per donar suport a programes de cooperació.L'objectiu d'aquest any per al centre serà recaptar diners per comprar una Maleta Escolar i una tenda de campanya. La maleta conté tots els materials necessaris perquè el professor pugui fer classe a 40 infants, amb llibres, llapis, gomes, tisores, pissarra i una ràdio solar.