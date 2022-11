Petició de 25 anys d'internament en un centre psiquiàtric per a l'assassí de Vila

Actualitzada 09/11/2022 a les 14:13

La fiscalia ha modificat la petició de pena inicial contra l'acusat del crim de Vila. Un cop finalitzada la declaració de la pèrit forense i quan el president del Tribunal ha demanat a les parts si confirmaven o modificaven els seus escrits de qualificació provisional, el representant del ministeri públic ha anunciat el canvi substancial del posicionament motivat per les declaracions dels metges que han tractat el processat i de la forense. El fiscal demana l'aplicació de l'article 27.4 del Codi Penal que implica l'eximent completa per raó de l'alteració mental de l'acusat. Una absolució, però, que demana que s'apliqui amb mesures de seguretat: 25 anys d'internament en un centre psiquiàtric i l'expulsió durant 10 anys del país. En l'escrit provisional sol·licitava 25 anys de presó.Les acusacions particulars (advocats que representen els interessos de la dona i la filla de la víctima) van apuntar, al seu torn, que introduiran una eximent incompleta a la qualificació, però que es mantindran en la petició de pena de presó. Finalment, la defensa s'ha corroborat en la demanda d'absolució per la patologia mental de l'assassí confés. Les parts exposaran les seves peticions a primera hora d'aquesta tarda, després del recés de la vista decidit pel Tribunal.El judici pel crim de Vila s'ha reprès avui al Tribunal de Corts amb la declaració de la metge forense que va fer l'autòpsia de la víctima i també va avaluar l'estat mental de l'assassí confès. La forense ha explicat que la conclusió que va extreure respecte l'acusat és que aquella nit, el setembre del 2020, va actuar amb "les capacitats greument alterades". Ha precisat que no creu que estiguessin totalment anul·lades perquè el processat va procedir amb una "certa planificació", agafant els instruments per atacar la victima i preveient com accediria al domicili. Patia en aquell moment un brot psicòtic, ha afegit, però tenia una certa consciència perquè només va agredir el difunt i va deixar marxar la dona i la filla després de ruixar-les, això sí, amb una mena de gas lacrimògen. "Si hagués tingut les capacitats totalment anul·lades potser hauria fet malament a tothom", ha exposat.La metgessa ha apuntat també el risc de reincidència si abandonés el tractament que està seguint per controlar l'esquizofrena que pateix. Sobre l'autopsia de la victima, la metgessa ha indicat que els cops de risc vital (produïts amb un martell tàctic) van ser els del crani (van ser deu) i que la víctima encara estava viva quan l'acusat va provocar l'incendi al domicili. Creu, però, que "estava inconscient". Abans de la declaració de la forense, el secretari de Tribunal ha llegit les declaracions que la víctima va efectuar a la policia i va corroborar a la Batllia aquell mateix 2020 quan l'homicida va iniciar l'assetjament contra ell, presentant-se a les oficines de la seva empresa i també a les portes del seu domicili. L'home va assegurar en les denúncies que vivia atemorit, per ell i per la seva família. Les denuncies, però, no van servir per frenar el crim.