Gratificació de 300 euros per assistir a la Visura Ciutadana

Les persones interessades a formar-ne part hauran de formalitzar la sol·licitud un cop es faci l’avís al BOPA i seran triades per sorteig

Els membres de la Visura Ciutadana podran rebre una gratificació de 300 euros anuals per l’assistència a les reunions, segons preveu el reglament de participació ciutadana aprovat pel Govern. També s’estableix que “en cas de renúncia o desistiment d’algun membre, tant aquest membre com la persona substituta han de rebre la quantitat proporcional en funció del temps que exerceixin les funcions”.



La Visura Ciutadana és un servei cívic voluntari conformat en un òrgan estable de participació format per deu persones majors de 18 anys residents al Principat, que seran escollides per sorteig per un període de dos anys. Aquesta nova institució