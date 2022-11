Espot adverteix que el canvi climàtic farà replantejar les bases de l’economia

Xavier Espot alerta que l’evolució del canvi climàtic obligarà a replantejar les bases de l’economia del país de cara a les futures dècades. El cap de Govern va destacar ahir a la Cimera del clima de les Nacions Unides, la COP27, la vulnerabilitat dels ecosistemes de muntanya davant el canvi climàtic. En concret, va detallar que els efectes de l’augment de les temperatures seran especialment negatius per a Andorra en el futur, ja que els principals atractius són la natura, el paisatge i la biodiversitat. Per això, va apel·lar a la necessitat de dur a terme accions d’altura per protegir