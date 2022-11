El moviment AD.HOC acusa el Govern d'incomplir drets constitucionals

Actualitzada 09/11/2022 a les 19:17

El moviment AD.HOC ha enviat una carta al president del Tribunal Constitucional on denuncia que el Govern està incomplint drets constitucionals. El grup ciutadà afirma que "la modificació i comercialització excessiva del territori andorrà altera completament articles sencers de la Constitució".El col·lectiu esmenta la vulneració de l'article 33 de la Carta Magna on indica que "es demana que els poders públics promoguin les condicions necessàries per fer efectiu el dret a tothom a gaudir d'un habitatge digne". I la mateixa vulneració considera que es dona de l'article 34 "on s'encomana a l'Estat de garantir la conservació del patrimoni històric, cultural i artístic d'Andorra" i amb l'article 32 "que suggereix a l'Estat a intervenir, en l'economia de mercat, en el desenvolupament de la societat i el benestar general".AD.HOC destaca que la Constitució es va rebre amb "molta il·lusió i esperança" i que "el mandat de la Constitució andorrana envers els poders públics i ciutadania andorrans amb el pas del temps s'han anat menystenint i degradant". I per això demanen la intervenció del president del TC recordant que en l'article 23 es convida el poble ""a dirigir-nos als poders públics".