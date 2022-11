Dos hospitalitzats per covid i 76 positius en una setmana

Realització d'un test per detectar la covid-19 a l'StopLab d'Andorra la Vella

Actualitzada 09/11/2022 a les 18:41

Dos pacients es troben actualment ingressats a planta a l'hospital a causa de la covid, segons ha informat el ministre Portaveu, Eric Jover, aquesta tarda en la roda de premsa posterior al consell de ministres. D'aquesta manera, augmenta el nombre d'hospitalitzats després d'haver-se mantingut la setmana passada en zero pacients. La incidència de la darrera setmana es concreta en 76 positius més amb el virus, que eleven el total d'afectats a 46.664 infeccions i una baixada de malalts actius fins a 102, una dotzena menys dels que es registraven dimecres passat. Des de l'inici de la pandèmia s'han donat 46.407 altes i hi ha hagut 155 defuncions.Jover ha destacat la "certa estabilització" de la pandèmia i ha celebrat que la pressió sanitària continua mantenint-se a la baixa. Per aquesta raó han decidit prorrogar novament les mesures actuals durant una setmana més.