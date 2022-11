Andorra i Lituània acorden reforçar la col·laboració en àrees com el turisme

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, visita Lituània en viatge oficial per reunir-se amb les autoritats del país i “refermar” la cooperació existent entre ambdós territoris. La titular d’Exteriors va mantenir ahir una trobada bilateral amb el seu homòleg, Gabrielius Landsbergis, amb qui va posar en relleu la importància de reforçar llaços en àmbits com l’economia i el turisme.



Tanmateix, Ubach va informar el titular lituà d’Exteriors de l’estat de les negociacions per assolir l’acord d’associació amb la UE, un procés al qual Landsbergis ha mostrat el seu suport. Els dos ministres també van acordar explorar la possibilitat de tenir un