La CEA admet que l'acord del salari mínim s'haurà de revisar segons la inflació

Actualitzada 08/11/2022 a les 13:20

La patronal andorrana reconeix que l'acord del salari mínim s'haurà de revisar segons com tanqui la inflació a finals d’any. Així ho ha asseverat aquest matí el president de la CEA, Gerard Cadena, que ha defensat que l'acord del Consell Econòmic i Social d'apujar el SMI un 5%, caldrà revisar-lo segons la inflació. Així, Cadena ha apuntat en relació a l'anunci realitzat pel ministeri de Treball espanyol d’apujar el salari mínim un 10% (una situació que deixaria la mínima retribució espanyola per sobre de l’andorrana), que la patronal del país veí del sud encara no s'ha pronunciat i, per tant, cal esperar a veure com evoluciona la situació.De fet, en relació al Consell Econòmic i Social, Cadena ha explicat que en la propera reunió –programada per a finals de mes– la patronal presentarà una proposta per intentar solucionar el problema de l’habitatge. Tanmateix, Cadena no ha volgut detallar per on anirà aquesta proposta. A més, el màxim representant empresarial del país ha reconegut que "cal que tothom tingui un habitatge digne i un treball digne".D’altra banda, Cadena també ha reconegut que no tot el teixit empresarial està aplicant ja les mesures d’estalvi energètic anunciades per l'executiu i que la patronal va accedir a implantar mitjançant un conveni signat amb el Govern. "Hi ha una mica de tot; hi ha empreses a les que els costa més", ha reconegut tot i que ha recordat que a partir de l'1 de desembre les mesures seran d'obligat compliment.Les declaracions del president de la patronal s'han realitzat després de la jornada organitzada aquest matí per la CEA i Sinzerad per analitzar els reptes del teixit empresarial vinculats a la digitalització. En total, hi han participat un centenar d'empreses.