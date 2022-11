L'UdA obre la preinscripció per a nous alumnes que vulguin fer estudis virtuals

Actualitzada 08/11/2022 a les 06:28

La Universitat d’Andorra (UdA) va informar ahir de l’obertura del període de preinscripció per a estudiants de nou ingrés que vulguin començar els estudis virtuals a l’inici de l’any vinent, corresponent al segon semestre del curs 2022-2023.L’UdA també va informar que ofereix per a l’any 2023 diversos cursos d’actualització virtuals amb continguts específics d’Andorra que es poden cursar individualment, a més dels cursos del programa Aula Lliure.Pel que fa a les formacions presencials d’extensió universitària, està obert el període de matrícula a diversos cursos d’actualització presencials, entre els quals figura la preparació per a l’accés a la jurisdicció, com també cursos de llengües: llengua i cultura xineses. Finalment, s’ofereixen d’altres formacions presencials de curta durada.