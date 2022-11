Govern estudia un conveni de no doble imposició amb Singapur

Actualitzada 08/11/2022 a les 13:05

El ministre d'Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha mantingut avui diverses reunions de treball i trobades bilaterals a Singapur. Una d'elles ha estat amb el viceprimer ministre i ministre Coordinador de Polítiques Econòmiques, Heng Swee Keat, i amb el ministre de Comerç i Indústria, S. Iswaran. Gallardo ha explorat amb els dos ministres la possibilitat de tancar un acord de reciprocitat d'inversió estrangera que agilitzi les inversions en els dos països com a plataforma d'internacionalització de les dues economies, segons informa l'executiu en nota de premsa. El conveni és el pas previ a explorar un possible conveni de no doble imposició en "mig i/o llarg termini".Tanmateix, també s'està treballant en un acord amb Enterprise Singapore per "afavorir el contacte dels ecosistemes d'empreses emergents i d'innovació dels dos països". A les reunions també hi ha participat el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert.El ministre es troba a Singapur per participar en el congrés del Global Sports Innovation Center de Microsoft, que tindrà lloc entre demà i dijous i comptarà amb una "descada participació" del país.