Govern i l'AGIA pacten les mesures d'estalvi a les comunitats de veïns

Calvó aposta per “la concertació social” abans d’aplicar mesures obligatòries

El Govern segueix impulsant convenis amb els diferents sectors socioeconòmics per intentar fer arribar l’estalvi energètic a tots els sectors de la ciutadania. Ahir, l’executiu va signar un nou acord, en aquest cas amb el Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), per seguir sumant en l’intent d’aconseguir reduir el consum energètic en un 15%. Així, segons va explicar la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, la intenció és que tots els sectors puguin sumar-se a aquest conveni. “Com sabeu hem volgut anar tocant sectors; ara també hi sumem la ciutadania mitjançant els gestors immobiliaris”.



En aquest sentit, la voluntat