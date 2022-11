Actualitzada 08/11/2022 a les 11:11

⚠️Alerta!

És possible que ja hagis rebut aquest missatge

És un frau suplantant @Iberia que s'ha fet viral amb motiu del pròxim #BlackFriday.

❌No el comparteixis.

️Elimina'l.#Nopiquis

️La mateixa companyia ha recordat que només publiquen concursos als seus canals oficials. pic.twitter.com/TXFlKNtYN2 — Policia Andorra (@andorra_policia) November 8, 2022

La policia he fet pública una alerta per avisar d'un frau que s'ha fet viral amb un missatge de premis que dona Iberia. El cos de seguretat remarca que es tracta d'una suplantació de la companyia d'aviació espanyola que segons el contingut dels missatges estaria oferint premis, entre els quals hi ha billets d'avió. amb motiu del Black Friday per a les persones que contestin un qüestionari.El servei d'ordre demana no compartir el missatge i destaca que la mateixa companyia ha recordat que només comparteix continguts als seus canals oficials.