Espot alerta que Andorra haurà de modificar les bases de l'economia pel canvi climàtic

Actualitzada 08/11/2022 a les 17:58

El cap de Govern ha remarcat el compromís del Principat en les accions per reduir els efectes del canvi climàtic en la intervenció a la Conferència del Clima que es celebra a Egipte. Xavier Espot ha afirmat que en un país de muntanya com Andorra "ja es noten els efectes" de l'escalfament del planeta i ha ressaltat que per la pujada de les temperatures "haurem de canviar les bases de la nostra economia en els propers decennis". El cap de Govern ha incidit en el parlament davant els líders mundials que l'economia del país depèn molt del turisme de muntanya, especialment a l'hivern per la importància que té l'esquí i que "sense dubte són efectes negatius per a un país que té com a principal atractiu la natura, el paisatge i la biodiversitat".Espot ha recalcat que les muntanyes "requereixen accions molt més ambicioses en matèria del clima, els nostres ecosistemes d'alçada requereixen més protecció" i ha insistit que hi ha 1,3 milions de persones aproximadament que vieuen en regions de muntanya i que volen un futur millor. El cap de l'executiu ha recordat que els ecosistemes d'alta muntanya com el d'Andorra "ja es van identificar com uns dels més vulnerables davant el canvi climàtic" i ha insistit que el país "ha complert i així seguirà sent". I ha fet una crida als líders internacionals assegurant que "no podem tornar a decebre als nostres pobles i en particular als joves que esperen accions concretes per protegir el món que els deixem".Xavier Espot ha manifestat que les accions a nivell local no són suficients per fer front als desafiament de l'escalfament i per això ha demanat a totes les parts que respectin el que van signar a l'acord de París. I ha comentat que Andorra aposta per arribar a la neutralitat de les emissions de carboni el 2050 i vol posar en pràctica mesures d'adaptació amb solucions tecnològiques però també amb algunes basades en la natura "amb el qual aprofitem els esforços locals i diferents ajudes multilaterals".El cap de Govern ha assenyalat que Andorra organitzarà aquest mes una reunió sobre els efectes del canvi climàtica per a les regions muntanyoses.